Flamengo recebe Racing no Maracanã de olho nas oitavas da Libertadores

Tentando encaminhar a vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Flamengo recebe o Racing (Argentina), a partir das 21h (horário de Brasília) desta quinta-feira (8) no estádio do Maracanã, pela 5ª rodada do Grupo A da competição continental. A Rádio Nacional transmite o jogo decisivo ao vivo.

Vivendo uma boa fase, a equipe comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli sabe que vencer é muito importante para chegar à última rodada da fase de grupos da Libertadores em uma situação mais tranquila. Ocupando a vice-liderança de sua chave com cinco pontos, o time da Gávea terá pela frente justamente o líder do Grupo A, o Racing, que tem 10 pontos.

“Um jogo muito difícil para nós, mas queremos nos classificar na Libertadores. Nos recuperamos no Brasileirão e classificamos na Copa do Brasil, assim agora vamos tentar classificar na Libertadores”, declarou Sampaoli em coletiva após a goleada de 4 a 1 sobre o Vasco, na última segunda (5), pelo Campeonato Brasileiro, resultado que dá ainda mais motivação para o Flamengo diante de um desafio tão difícil.

Porém, o técnico argentino não poderá contar com uma peça muito importante nesta partida. O atacante Gabriel Barbosa é desfalque por causa de uma lesão na perna esquerda. Além disso, há ainda dúvida sobre a presença, ou não, de Léo Pereira, Gerson e Everton Ribeiro no confronto. Isso será definido apenas momentos antes do início do jogo.

Como líder do grupo, o Racing chega tranquilo à partida. Na partida de ida, disputada na Argentina, o time de Avellaneda quase derrotou o Rubro-Negro mesmo com um jogador a menos na maior parte do confronto. Para os argentinos, um empate no Maracanã basta não apenas para alcançar a classificação, mas também para garantir a primeira posição do grupo.