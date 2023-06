Fluminense é derrotado, mas segue líder de seu grupo na Libertadores

Não deu. Nesta quarta-feira (7), o River Plate venceu o Fluminense por 2 a 0 e se manteve na busca por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores 2023. Mas mesmo com o resultado, o Tricolor, que teve uma atuação de altos e baixos, segue na liderança de seu grupo, mas vê a distância para os adversários cair.

Primeiro tempo - Com domínio do River Plate nas ações ofensivas, a equipe argentina pressionou o Fluminense desde o campo de defesa, tentando impedir a saída de bola do Tricolor. A melhor chance do jogo foi uma cabeçada de Beltrán, em que Fábio fez grande defesa. Na sequência, Nino salvou em cima da linha. O Fluminense levou perigo em poucos contra-ataques, com Lima e Arias sendo os principais escapes.

Segundo tempo - Na etapa final, o River Plate voltou em cima do Fluminense mais uma vez e seguiu pressionando, até conseguir o gol com Beltrán, artilheiro da equipe no ano. Após Arias errar passe no meio-campo, a bola chegou até Herrera, que cruzou na medida para o atacante antecipar a defesa e abrir o placar.

Após o gol e as entradas de Pirani e Lelê, o Fluminense conseguiu ficar mais com a bola e tentou ir para cima do River Plate. Sem grandes chances no segundo tempo, a equipe de Fernando Diniz levou perigo numa cabeçada de Cano, que Armani defendeu. No fim do jogo, Pirani errou saída de bola e Barco sofreu pênalti, derrubado por André. O meia cobrou e ampliou a vitória da equipe argentina.

Com a vitória do River Plate, a equipe argentina vai a sete pontos e se mantém na luta por uma vaga nas oitavas de final. O Fluminense se mantém na liderança do grupo, com nove pontos, mas vê a distância para os argentinos e para o The Strongest encurtar.