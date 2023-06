Organizadas do Vasco protestam em CT e se reúnem com jogadores, comissão técnica e diretoria

A crise no Vasco teve mais um capítulo nesta quarta-feira (7). Após o time perder para o Flamengo por 4 a 1 na última segunda (5) e os torcedores atacarem São Januário com bombas, membros das torcidas organizadas foram ao CT Moacyr Barbosa para protestar contra os resultados da equipe na temporada.

Além dos protestos, alguns torcedores se reuniram com o elenco cruz-maltino, o técnico Maurício Barbieri e membros da diretoria para uma conversa. Nas filmagens feitas, foi possível ver o diretor de futebol Paulo Bracks e o CEO Luiz Mello.

Entre as falas de líderes de organizadas e críticas aos jogadores, comissão e diretoria, foi feita a promessa de que se o clube não tiver um resultado positivo contra o Internacional, será feita uma campanha de público zero na partida contra o Goiás.

Os torcedores falaram que entendem que o clube está num início de processo, que o trabalho está no começo, mas que "sair das últimas posições é o mínimo".

Em meio ao protesto, o zagueiro Léo pediu a palavra e para os torcedores confiarem no trabalho do técnico Maurício Barbieri. Capitão do time e líder do elenco, o jogador afirmou que os resultados começarão a aparecer pois confia no trabalho do treinador.

"A gente vai se cobrar e começar a ter resultado. Quero o apoio. A partir do próximo jogo, vocês vão ver mudanças de resultados. Peço vocês, de coração, independente se tem crítica ou não, esse cara é fantástico. O Vasco não vai ser rebaixado. A crítica é válida. A cobrança é válida, tem que ter. Eu tô aqui como Léo, que é um cara que quer ser vencedor. A partir do próximo jogo, vocês vão ver diferente. Eu tenho 27 anos, nunca passei o que tô passando. Esse grupo não quer passar. Se depender de mim, não vai ser rebaixado. Dê um voto de confiança para o Barbieri. Apoia esse cara. Ele chega sete da manhã e sai nove da noite. Vai partir da gente, de nós jogadores, dar resultado. A partir de domingo", disse Léo, que teve as palavras reforçadas pelo próprio Barbieri.

"Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Estou tentando tirar o melhor deles, o momento é difícil. É ser humano, tem hora que a cabeça não responde da maneira que quer. Tiveram jogos que pelo que produzimos, tínhamos que ter outros resultados. Todo mundo sente", declarou o treinador.

Em nota oficial, o Vasco se posicionou:

"Os atletas, comissão e dirigentes do Vasco da Gama receberam na tarde desta quarta-feira (07/06), no CT Moacyr Barbosa, representantes de suas torcidas organizadas para uma conversa visando prestar totais esclarecimentos aos vascaínos sobre os processos de trabalho estabelecidos no clube.

Compreende-se o desejo do torcedor, do qual compactuamos, em ver uma equipe vencedora e cada vez mais forte. Seguiremos empenhados em honrar esta camisa Gigante, o que sempre foi nossa marca ao longo de nossa bela história.

Reiteramos nosso compromisso em seguir ao lado dos vascaínos, que são protagonistas da nossa história, resgatando a grandeza do Vasco. De maneira ordenada e respeitosa com a instituição e as pessoas".