Final da Taça das Comunidades já tem data definida

Após dois meses de jogos intensos e emocionantes, a Taça das Comunidades vai chegando ao fim. No último domingo (4), quatro times jogaram a semifinal da competição na Arena Independente da Comunidade da Coruja, no bairro Vila Lage.

A grande final da competição será realizada no dia 18 de junho (domingo), no campo do tradicional Clube Esportivo Mauá, no Centro da cidade. No mesmo dia, também será definida a equipe que ficará em terceiro lugar na competição.

No domingo (18), a ordem dos jogos será:

9h30 - BQ3 Campo da Trindade x Megaliga F.C

11h - Mágico de Oz F.C x Catarina B13

A Taça das Comunidades foi idealizada com o objetivo de promover a harmonia entre as comunidades da cidade por meio de sua população, fomentando a cultura de paz, a valorização do cidadão, educação através do desporto, o espírito de equipe e a promoção da autoestima nos bairros gonçalenses, despertando no cidadão a consciência do seu papel comunitário.