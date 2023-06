Ex-presidente do Botafogo, Maurício Assumpção, morre aos 60 anos

O ex-presidente do Botafogo , Maurício Assumpção, morreu aos 60 anos na manhã desta terça-feira (06/06). O gestor do clube alvinegro entre 2009 e 2014 foi vítima de um câncer no sistema linfático, contra o qual lutava desde o início deste ano.

O ex-dirigente estava passando por sessões de quimioterapia para combater a doença, mas acabou não resistindo. Em nota, o clube lamentou a perda, manifestou sua solidariedade à família de Maurício e disse ter disponibilizado "a sede de General Severiano aos familiares" para o velório, cuja data e local ainda não foram informados.

Foi sob o comando de Maurício que o clube conquistou dois Campeonatos Estaduais; o primeiro em 2010, com o destaque de Loco Abreu, e o seguinte em 2013, com a presença de Clarence Seedorf, uma das mais celebradas contratações do time na década passada. Foi também com ele que o time voltou a Copa Libertadores pela primeira vez em 17 anos.

Maurício chegou a ter alguns atritos com diretorias posteriores a ele, que deixou o comando do clube no ano do rebaixamento, em 2014. Ele foi processado pela diretoria comandada por Carlos Eduardo Pereira em 2017, cobrando perdas e danos. Apesar do processo, Maurício não chegou a ser condenado.