Sem vencer há 5 jogos, Fluminense recebe Bragantino pelo Brasileirão

O Fluminense recebe o Bragantino na tarde deste domingo (4), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, determinado a espantar a má fase. O Tricolor não vence há cinco jogos na temporada. Coincidentemente, o adversário paulista está invicto há cinco rodadas no torneio. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Mario Silva, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de notícias com Rodrigo Campos.

O Fluminense chega baqueado para a partida, após a derrota para o Flamengo na última quinta (1), resultado que culminou na eliminação da equipe nas oitavas de final da Copa do Brasil. O clima no clube é de pressão para diretoria, elenco e para o técnico Fernando Diniz, todos alvos de críticas da torcida.

O último triunfo do time carioca foi contra o Cuiabá, na metade de maio. De lá para cá são quatro derrotas e um empate, seis gols sofridos e nenhum marcado. Os números impressionam, visto que o time estava acostumado a causar muitos danos aos seus adversários, e nos últimos jogos, tirando a partida contra o Corinthians, pouco incomodou os times que enfrentou. A expectativa é que a equipe possa espantar a má fase vencendo a partida e somando mais três pontos no Brasileirão.

A boa notícia é que o lateral-esquerdo Marcelo pode voltar ao time titular neste domingo (4). O jogador ficou fora dos últimos jogos e com ele em campo o Fluminense ainda não perdeu. Já o atacante Keno e o volante Alexsander seguem fora da equipe: ambos seguem se recuperando de lesão.

O Bragantino chega bem para a partida. Se de um lado faltam gols, do outro sobra. A equipe comandada pelo técnico Pedro Caixinha marcou nos últimos seis jogos na temporada: foram três vitórias e três empates. O que tem sido um problema para o Massa Bruta é vencer fora de casa - do estádio no Brasileirão. A expectativa dos torcedores é de que possam comemorar uma vitória longe do seu estádio - o Nabi Abi Chedid - e aumentar a série invicta.

“Sabemos que será um jogo bastante difícil, sabemos da atual situação deles, temos que respeitar a equipe do Fluminense, porém sabemos que podemos sair de lá com um resultado positivo”, projetou Eric Ramires, meio-campista Do Massa Bruta, na última coletiva.