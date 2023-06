Equipe tradicional vence torneio de futebol para "veteranos" no Jardim Catarina

Enquanto os principais clubes do país se empenham na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, os times amadores de São Gonçalo se reuniram, nas últimas semanas, para disputar seu próprio torneio nos gramados do município. Chegou ao fim nesta última semana o Campeonato local realizado pelas equipes de futebol do bairro Jardim Catarina.

O tradicional Vermelho e Branco, time com mais de 30 anos de tradição na região, levou a melhor e saiu campeão na final da disputa, que aconteceu na manhã do último domingo (28/05), na chamada Arena Guarani, campinho localizado no município. A equipe conquistou seu quinto título no torneio, que contou apenas com atletas "veteranos" - ou seja, com mais de 40 anos de idade.

Mais de 300 moradores da região se reuniram no local para acompanhar o confronto entre o Vermelho e Branco e o Sambola. A partida foi acirrada e terminou em 4 a 1. Um dos integrantes do elenco vencedor, o funcionário público de Itaboraí Alex Sandro Pompeu, de 44 anos, explica que a equipe adversária não entregou os pontos com facilidade para os vencedores.

"Foi um campeonato bem corrido, mas no final foi muito gratificante conquistar esse título aí", conta jogador | Foto: Reprodução

"Foi um jogo difícil, porque o Sambola é um time muito bom, tradicional da região. O primeiro tempo terminou em 1 a 1. Aí no segundo conseguimos botar 2 a 1, depois 3 a 1. Aí eles fizeram mais um gol e ficou 3 a 2. O jogo ficou muito quente, eles quase empataram. Só que, faltando alguns minutos para terminar, fizemos mais um e terminou em 4 a 1 para a gente, conseguimos levantar a taça. Foi muita alegria, porque nós somos um grupo de futebol que não disputa campeonato há muito tempo. Foi um campeonato bem corrido, mas no final foi muito gratificante conquistar esse título aí", celebra Alex.

No total, o torneio contou com oito equipes: Sambola, Vermelho e Branco, Pinga Pura, Juventude, Guarani, Reencontro, Diamante Negro e Primeiro de Julho. A trajetória do Vermelho e Branco, em específico, foi de altos e baixos, como relembra Pompeu. Apesar de ter estreado com uma vitória por 4 a 1, o time chegou a perder em duas rodadas consecutivas, "o que deixou meio difícil a classificação", como define Alex. Apesar disso, o Vermelho e Branco conseguiu se classificar e superar o Sambola, que liderava o Campeonato às vésperas da final.

Comandado pelo técnico Quinho, o grupo de atletas amadores do Vermelho e Branco conta com Thiago Baixada, Bicudo, Lala, Didiu, Juninho, Jairo, Xavier, Erithom, Ricardo, Mancha, Wellington Luz, Sandrinho, Malandrinho, Pablo da Água, Nem, Velho, Pompeu, Wellington e Diogo.