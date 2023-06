Serginho fecha com o Vasco e se despede da Turquia: ''Hora de voltar ao Brasil''

Depois de acertar com o Vasco da Gama para o segundo semestre, o atacante Serginho se despediu do Giresunspor, clube da Turquia, na última quarta-feira (31). O jogador de 28 anos assinou um pré-contrato e chega à equipe carioca no próximo mês. As informações são do ''ge''.

"Foram muitos anos aqui na Europa, onde pude evoluir e crescer de todas as formas, tanto profissionalmente quanto como pessoa. Tive experiências que vão ficar marcadas na minha vida. Agora é hora de voltar para o Brasil, descansar e curtir minha família, antes de encarar novos desafios para ser feliz fazendo o que amo", explicou o atacante.

Serginho tem passagem na categoria de base do Vitória, deixou o futebol brasileiro em 2016 e sua carreira profissional foi toda construída fora do Brasil, em países de menor expressão no futebol. Antes de chegar à Turquia, ele jogou em Kosovo, na Albânia e na Macedônia.



"Gostaria de agradecer o clube por ter aberto as portas para mim e ter confiado no meu trabalho. Aos torcedores por todo o apoio e carinho de sempre. Infelizmente, tem coisas que acontecem e não são externadas sempre, e mesmo assim segui trabalhando firme. Mas são coisas que acontecem no futebol. Saio de cabeça erguida, consciente de que entreguei meu máximo pelo clube", acrescentou.

Serginho é atacante, joga pela ponta, fez seu último jogo pelo Giresunspor na última segunda-feira e ficou livre no mercado - o contrato dele com o clube turco terminaria no fim de junho. O atacante fez 93 jogos, marcou 10 gols e deu 19 assistências desde que chegou ao clube, na temporada 2020/21.