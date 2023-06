Atletas paralímpicos de São Gonçalo são convocados para mundial em Paris

Os atletas paralímpicos Fabio Bordignon Jr. e Emanuel Victor vão representar São Gonçalo no Campeonato Mundial de Atletismo Paris de 2023. A convocação foi anunciada, nessa quarta-feira (31), pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O Mundial acontece entre 8 e 17 de julho, na capital francesa.

Os dois esportistas participam da competição pela terceira vez, já que estiveram nos mundiais de 2017 e 2019. Eles também competiram nos Jogos Paralímpicos de 2012, 2016 e 2021, e se preparam para os Jogos Paralímpicos que acontecem no ano que vem, também em Paris.

Fabio nasceu em Duque de Caxias, mas mora em São Gonçalo. Ele tem 30 anos e atua na categoria T35. Treinado atualmente por Cosme do Nascimento, o atleta já foi medalhista de ouro no Parapan da Colômbia, em 2009, e no Parapan de Lima, em 2019. Na Rio 2016, ele levou a prata e, no Mundial de Londres 2017, faturou o bronze.

"Venho agradecer a DEUS, família, amigos, agradecer também a todos os patrocinadores, equipe técnica em geral do CPB, meu clube. Vocês são o combustível para me manter sempre competindo no mais alto nível possível. Agora continuar treinando e focado para que possamos ganhar uma medalha para o nosso País", publicou o atleta nas redes sociais.

Já Emanoel Victor, de 31 anos, é nascido em São Gonçalo. Atualmente na categoria F37, ele treina no Instituto Correr Bem, com o técnico Fernando Barbosa. Na sua primeira paraolimpíada, em Tóquio 2020, o recordista das Américas conquistou o sétimo lugar.

"Grato sou a Deus por mais essa convocação, a missão agora é o Mundial em Paris!!! Só tenho a agradecer a todos da minha equipe que estão juntos comigo, minha família, amigos e todos que acompanham aqui e torcem por mim!! GRATIDÃO!", disse o gonçalense em suas redes.

A delegação brasileira de atletismo em Paris será ainda maior que a do Mundial de Dubai em 2019. Este ano são um total de 51 atletas e 11 atletas-guia convocados. Em Dubai, o Brasil conseguiu a melhor campanha da história na competição, com 39 medalhas no total: 14 de ouro, nove de prata e 16 de bronze, ficando em segundo lugar no quadro geral.

O Mundial de atletismo de Paris é o primeiro após os Jogos de Tóquio 2020 e deve ser o maior evento paralímpico a ocorrer na capital francesa antes dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A competição será realizada no Estádio Charlety, que já sediou etapas do Grand Prix da modalidade.

O atletismo é uma das modalidades mais vitoriosas do país. Na história dos Jogos Paralímpicos, o atletismo é a que obteve a maior quantidade de medalhas para o Brasil, com 170 pódios no total.