Flamengo 'vira a chave', derrota Fluminense e avança na Copa do Brasil

Após uma temporada de altos e baixos, os ventos favoráveis começam a 'soprar' para o Flamengo.No jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o time venceu o Fluminense por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (1), no Maracanã. Arrascaeta e Gabi marcaram os gols que deram a classificação ao Mengão para as quartas do torneio nacional.

O jogo- O clássico começou bastante estudado, com muita marcação no setor de meio-campo. O Flamengo subia as linhas e marcava sob pressão a saída de bola do Fluminense, que tentava sair na base da troca de passes. Nos primeiros dez minutos, o time rubro-negro chegava com mais frequência ao gol adversário, porém sem aquela chance clara.A partir daí, o Tricolor equilibrou as ações e também mantinha a posse de bola no campo ofensivo.

O Flamengo, com uma marcação encaixada, conseguia neutralizar as investidas do rival.Até que aos 32’, Arrascaeta fez a Nação explodir! Gerson carregou a bola na intermediária e lançou para a área. Fabrício Bruno cabeceou para o meio e o uruguaio completou, também de cabeça, com estilo no ângulo de Fábio: 1 a 0.Mesmo com a vantagem, o Rubro Negro seguiu no ataque em busca de ampliar.

Com dois minutos do segundo tempo, o Fluminense tentava sair para o jogo, mas esbarrava na forte marcação ofensiva do time rubro-negro.Pouco antes dos 15’, Léo Pereira sentiu um incômodo e foi substituído por Everton Ribeiro. Com isso, o técnico Sampaoli se desfez do esquema com três zagueiros e passou a atuar com quatro na linha defensiva.Aos 34’, o Flamengo perdeu uma ótima oportunidade de marcar o segundo. Gerson recuperou a posse de bola, foi em direção ao gol e soltou a bomba em cima de Fábio.

Cebolinha ficou com a sobra e chutou na trave. Gabi pegou a sobra e chutou para defesa do goleiro.Na reta final, mais uma boa chance foi criada. Everton Ribeiro girou em cima da bola, limpou a marcação e soltou a bomba que passou por cima do travessão. Aos 45’, o predestinado Gabigol marcou o segundo gol que sacramentou a classificação rubro-negra. Wesley avançou pela direita e cruzou na área, Cebolinha pega mal na bola e ela sobra para o camisa 10 completar para o gol: 2 a 0.

O Rubro-Negro volta a campo na próxima segunda-feira (5) para enfrentar o clássico diante do Vasco, às 20h, no Maracanã, pela 9ª rodada do Brasileirão.

FlamengoMatheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz, Léo Pereira (Everton Ribeiro) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick, Gerson (Victor Hugo) e Arrascaeta (Everton Cebolinha); Gabi.Técnico: Jorge Sampaoli.

FluminenseFábio; Samuel Xavier (Alan), Nino, Manoel (Arthur) e Guga (Gabriel Pirani); André, Martinelli, Lima (John Kennedy) e Ganso (Isaac); Jhon Arias e Germán Cano.Técnico: Fernando Diniz.

Ficha técnica

Flamengo 2x0 Fluminense - Jogo de volta das oitavas de final da Copa do BrasilLocal: Maracanã, RJData: 01/06/2023Arbitragem: Raphael Claus (FIFA/SP), Neuza Ines Back (FIFA/SP), Alex Ang Ribeiro (FIFA/SP)Cartões amarelos: Guga (FLU), Manoel (FLU), David Luiz (FLA), Gabi (FLA) e Lima (FLU)Gols: Arrascaeta (32'1ºT) e Gabi (45'2ºT).