Técnico confirma saída de Messi do Paris Saint-Germain, após duas temporadas

O técnico do PSG, confirmou, nesta quinta-feira (1), a despedida do craque argentino Messi, do clube francês, em junho. O jogador ainda fará sua última atuação na partida contra o Clermont, no Parc des Princes, pela última rodada do Campeonato Francês, no próximo sábado (3).

A decisão da não renovação do contrato, aconteceu em comum acordo.

Por enquanto, o atleta tem futuro incerto. Especula-se que Messi poderá ir para a Arábia Saudita, o Inter de Miami ou a Premier League; porém retorno ao Barcelona parece bem difícil.

Messi termina as duas temporadas no Paris Saint-Germain com três títulos, 74 jogos, 32 gols e 34 assistências até o momento.