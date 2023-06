Nos pênaltis, Botafogo perde e vê Furacão avançar na Copa do Brasil

O Furacão está nas quartas de final da Copa do Brasil. A classificação saiu nos pênaltis, após o Botafogo vencer por 1 a 0 no tempo normal, com gol de Tiquinho Soares na primeira etapa.

Com o 3 a 3 no placar agregado, a classificação foi definida nas penalidades máximas, que contou com brilho de Bento. O goleiro fez duas grandes defesas e viu o Athletico acertar todos os arremates.