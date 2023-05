Allan pede liberação do Galo após aceitar proposta do Flamengo

Para se reforçar na próxima janela de transferência, o Flamengo tenta a contratação de Allan, do Atlético-MG. O time mineiro faz resistência sobre a proposta do rubro-negro, mas o volante aceitou as condições e pediu liberação do Galo para se transferir para o Flamengo.

De acordo com as informações de Venê Casagrande, o Atlético-MG, que detém 90% dos direitos econômicos, pede 9 milhões de euros (cerca de R$ 49 milhões) pelo atleta e a proposta do rubro-negro é por 80%, por isso a recusa do time mineiro. No entanto, o jogador deseja acertar com o rubro-negro.

Allan é velho conhecido do Jorge Sampaoli, o que é positivo para o avanço das negociações. O técnico argentino treinou o volante no Atlético-MG e por gostar do futebol apresentado pelo jogador, ver com bons olhos a tentativa do Flamengo em contratar o atleta.