Negociando com o Vasco, Serginho é afastado do Giresunspor

Possível novo reforço do Vasco na próxima janela de transferência , Serginho foi desligado do seu atual clube, o Giresunspor, da Turquia. O clube turco divulgou a informação através de suas redes sociais, de que o jogador não faz mais parte do time profissional, nesta quarta-feira.

Serginho estava sendo um dos destaques do Giresunspor na temporada. O contrato do jogador com o clube turco tem duração até junho. O Vasco está interessado no jogador e vem negociando com o atacante, que pode chegar sem custo ao Cruzmaltino.

Uma das condições que favorece o Vasco na negociação, é que o jogador deseja retornar ao Brasil, após passar oito anos da carreira na Europa.