Seleção brasileira sub-20 se classifica para as quartas de final da Copa do Mundo

A seleção brasileira sub-20 venceu a Tunísia por 4 a 1, nesta quarta-feira (31), e se classificou para às quartas de final da Copa do Mundo , na Argentina. A próxima etapa será contra Israel , no próximo sábado (3), no Estádio Bicentenário , em San Juan.

Marcos Leonardo, Andrey Santos e Matheus Martins foram os autores da goleada. No primeiro tempo, o time já tinha emplacado 3 gols. No final do primeiro tempo, o time é advertido com cartão vermelho. Com menos um jogador em campo no segundo tempo, o time não conseguiu o mesmo desempenho da primeira metade do jogo, e sofreu com a seleção africana.

Nos acréscimos, aos 56 minutos, a Tunísia marcou o seu único gol na partida.