Clima de despedida no PSG: Clube planeja a saída de Messi ao final da temporada

Lionel Messi deve ter uma despedida digna do Paris Saint-Germain (PSG) após sua saída do clube ao final desta temporada. Segundo o jornal "Sport", o clube francês está planejando uma homenagem "digna do melhor do mundo" para marcar o fim da passagem do argentino por Paris.

A ideia do PSG é preparar um tributo antes da partida contra o Clermont Foot, último jogo do clube nesta temporada pelo Campeonato Francês. O confronto ocorrerá no Parque dos Príncipes, estádio que se tornou a casa de Messi. No entanto, o clima entre a torcida e o clube não está em seu melhor momento. Apesar de conquistarem o título do Campeonato Francês, a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões deixou os torcedores do PSG desapontados, o que gerou até manifestações contra Neymar e o próprio Messi.

Após encerrar as negociações de uma possível renovação na semana passada, PSG e Messi ficaram em um clima tenso, especialmente devido à polêmica envolvendo a ida do argentino à Arábia Saudita em um dia de treino do clube. No entanto, mesmo com esse episódio, Messi publicamente pediu desculpas e a equipe francesa está buscando resgatar uma imagem de harmonia e paz entre o jogador e a instituição.

Enquanto isso, alguns clubes estão monitorando a situação de Messi. O Barcelona, seu ex-clube, o Al Hilal, da Arábia Saudita, e o Inter Miami, dos Estados Unidos, surgem como principais candidatos para contratar o jogador argentino de 35 anos. Essas equipes estão atentas à possibilidade de trazer Messi para seus respectivos times, aproveitando o momento de transição em sua carreira.

À medida que a despedida de Messi do PSG se aproxima, espera-se que o clube francês prepare uma cerimônia especial para homenagear o jogador, reconhecendo sua contribuição e talento durante sua passagem pelo time. Apesar das controvérsias recentes, o desejo do PSG é que essa homenagem transmita uma mensagem de respeito e gratidão a Lionel Messi, destacando sua importância para o clube e celebrando sua história no futebol mundial.