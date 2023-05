Zagueiro que jogou uma partida pelo Flu processa clube por dívidas

Parece que as relações entre o Fluminense e o zagueiro Rafael Ribeiro, que jogou uma partida com o clube em 2021, seguem estremecidas. Segundo informações divulgadas pelo portal "NetFlu" nesta quarta-feira (31/05), o atleta processou o time por conta de uma dívida de mais de 89 mil reais deixadas pelo tricolor.

No total, o jogador pede pelo pagamento de R$ 89.339,23, que correspondem a falta de pagamentos, não recolhimento de FGTS, não cumprimento de um compromisso acordado e juros.

O atleta disputou um jogo da segunda rodada do Campeonato Carioca 2021 com a camiseta verde e grená, mas não chegou a voltar aos gramados pelo Flu com a equipe profissional. O time não teria ficado muito satisfeito com suas atuações na equipe sub-23. Apesar disso, a diretoria tricolor não acertou as dívidas na época.

No ano passado, o time chegou a fazer um acordo com Rafael para pagar os valores devidos em seis parcelas, entre outubro de 2022 e março de 2023. 27 de abril de 2023. Além disso, as dívidas específicas relativas ao FGTS deveriam ser pagas até o último dia 20 de abril, conforme o acordo. Segundo o jogador, nenhuma das quantias foi paga integralmente pelo time.

Rafael deixou o Fluminense para voltar a defender o Náutico em 2021, onde jogava. Atualmente, o zagueiro integra o elenco do Vitória.