Circuito das Estações do Beach Tennis, na Praia de Icaraí, premia vencedores em nove categorias

Participaram do evento atletas de toda a cidade e da região metropolitana do estado do Rio - Foto: Divulgação

Terminou com sucesso, na noite do último domingo (28), o Aberto de Outono, torneio de Beach Tennis que agitou a Praia de Icaraí, em Niterói (RJ) e que contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Niterói, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói. O torneio contou com as disputas das categorias Masculino B e C, Feminino C e Dupla Mista D, no primeiro dia, e, no domingo, com as categorias Feminino D, Feminino FUN, Masters 50 Masculino e Feminino e a Masculino D. Participaram do evento atletas de toda a cidade e da região metropolitana do estado do Rio.

Além das disputas foram realizados dois shows musicais com Gê Amora 'Dizcoé', cantando Pop Rock, MPB e um repertório bem variado no sábado e a banda Radial 80 com repertório de clássicos de Rock que incluem The Beatles, Creedence, Queen, Bon Jovi, Whitesnake, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, RPM, Lulu Santos, entre outros. Os atletas, acompanhantes e público em geral tiveram uma praça de alimentação à disposição.

"Com muita felicidade recebemos mais uma competição de beach tennis na nossa cidade, ajudando assim disseminar o esporte e levar diversão para quem aderiu/e a modalidade. Com certeza estaremos juntos no projeto para os próximos eventos", destacou Luiz Carlos Gallo, secretário de Esporte de Niterói, que marcou presença no evento.

"Foi um sucesso a competição, jogos no horário, feedback super positivo dos atletas e do público. O clima foi perfeito, os shows animados. Tudo correu muito bem. Estamos com projeto de fazer o Circuito das Estações no Beach Tennis agora com etapa do Aberto Inverno, Primavera e Verão para movimentar e agregar o Beach Tennis local e trazer o alto astral para a cidade", destaca Ralff Abreu, diretor do evento.

O Aberto de Outono teve o patrocínio da Prefeitura Municipal de Niterói através da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói (SMEL) O evento conta com os apoios da Dropshot, que é a bola oficial do torneio, além da L´Aqua, Cervejaria Malteca e da PC Consultoria Imobiliária.

Campeões do Aberto de Outono:

Feminino B - Adriana Santos e Ana Reis

Feminino C - Ana Vicente e Cláudia Marques

Feminino D - Lutecia Gomes e Monica Barros

Feminino FUN - Hosana Santos e Maryane Bragança

Feminino Master 50 - Claudia Conti e Denise Souza

Masculino B - Filipe Padilha e João Silva

Masculino C - Caio Froes e Renato Campos

Masculino D - Bruno Matos e Felipe Costa

Mista D - Luan Viera e Rachel Ongano