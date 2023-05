Vasco da Gama anuncia retorno ao NBB

Depois de um tempo fora da elite do basquete brasileiro, o Club de Regatas Vasco da Gama anunciou, nesta terça-feira (30), a formação da equipe principal cruzmaltina. O R10 Score Vasco da Gama irá disputar a próxima temporada do NBB, que começa em outubro.

Com histórico vitorioso que soma, entre os principais títulos: dois da Liga Sul-Americana (1999 e 2000), dois do Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões (1988 e 1999), dois Brasileiros (2000 e 2001) e dezesseis Cariocas, o retorno da equipe, sem dúvidas, gera uma alta expectativa.

“Para mim além de ser um sonho é uma realização pessoal muito grande, porque eu cresci vendo basquete vitorioso do Vasco. Sabemos a realidade que é estruturar bem o projeto para pra gente poder voltar àquela época de ouro do Vasco. Não é o projeto de uma temporada. Tem muitos e muitos anos aí pela frente”, afirma Pedro Ortega, Diretor de Basquete do Projeto de Basquete Cruzmaltino.

Além da equipe principal, que foi o primeiro time do país a enfrentar uma equipe da NBA, já que em 1999 encarou o San Antonio Spurs, o Vasco honra sua tradição de clube formador com equipes nas categorias Sub-13, Sub-14, Sub-15 e Sub-22.

“Este é um projeto sólido, ambicioso e que vem pra ficar. Não se pode focar só no primeiro momento e sim no projeto a longo prazo. A caminhada será importante. Precisamos do torcedor junto entendendo os nossos objetivos. Cada vez mais fortes e unidos temos tudo pra fazer algo histórico. Reacender essa chama. Nosso objetivo é montar um time lutador, que vai entender o que é o Vasco, pra gente lutar com todas as forças pra chegar nos playoffs e cumprir com nossos objetivos e na próxima temporada estar mais sólido pra voos maiores”, afirma Gegê Chaia, Coordenador de Basquete do Vasco.

Entre as metas apresentadas pelo Vice-Presidente de Esportes Olímpicos e Paralímpicos do Vasco, Marcel Kaskus, durante a coletiva de lançamento estão: participação no Campeonato Brasileiro Interclubes - Liga de Desenvolvimento de Basquete Sub-22 em 2022 (já alcançado); retorno das categorias de base (já alcançado); participar do Campeonato Brasileiro Interclubes - Liga de Desenvolvimento de Basquete Sub-22 em 2023; retornar a ser referência na formação de atletas na modalidade nos próximos 3 anos; estar nas finais dos Campeonatos Brasileiros Interclubes (CBB/CBC) nas categorias de base nos próximos 3 anos; estar consolidado entre as principais equipes da LNB nos próximos cinco anos; estar nas finais das Interligas e da Champions League Américas nos próximos 6 anos; e ter dois atletas identificados e formados nas categorias de base do clube participando do Draft da NBA nos próximos 10 anos.

O Projeto de Basquete Cruzmaltino tem o patrocínio de EstrelaBet, R10 Score, Ortega Tips e OTG Games. E o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes.