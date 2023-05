Fundo Mubadala oferece 4 bilhões à Libra mesmo sem adesão dos clubes

O debate no futebol brasileiro sobre a criação de uma nova liga segue sendo comentada entre os clubes que formam à Libra, do eixo, e a Liga Forte Futebol, que conta com maioria das agremiações da Série A e B.

Com isso, segundo informações do jornalista Rodrigo Capelo, do site "Globo Esporte", a LIBRA recebeu uma oferta do fundo Árabe chamado "Mubadala". Os valores estão em R$ 4 bilhões.

Entretanto, ainda de acordo com o repórter, a proposta fica valendo caso a LIBRA tenha adesão entre 18 clubes a 33 clubes das divisões nacionais A e B. Caso tenha 34 equipes, o valor subirá para R$ 4,75 bilhões.

No entanto, para que o contrato seja validado com a "Mubadala", o vínculo deverá ser assinado por sete dos dez agremiações previsto na LIBRA, são eles: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Santos, Vasco, Botafogo e Bahia.

Em vista disso, caso os clubes assinem o contrato receberão R$ 3 milhões como sinal "de boa vontade", sendo depositado nas contas dos clubes em até 30 dias após assinatura da oferta.