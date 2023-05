São Paulo esbarra por alto salário de Marinho, do Flamengo

Marinho não irá permanecer no Flamengo para o próximo semestre da temporada. O jogador está afastado por tempo indeterminado e foi multado por conta de atritos com a comissão técnica de Jorge Sampaoli. Com isso, o São Paulo esteve perto de acertar a contratação do atacante, mas a negociação esbarrou pelo alto salário do atleta.

Em vista disso, Marinho está treinando separado em horários diferentes dos demais jogadores do elenco do Flamengo. Além disso, nos últimos jogos do rubro-negro, o atacante não vem recebendo tantas oportunidades, o que causou desconforto por parte do veterano.

Marinho, de 33 anos, tem contrato válido com o Flamengo até o fim deste ano e deixará o rubro-negro por pelo menos até o meio do ano. A diretoria do clube da Gávea esperar receber outros contatos pelo jogador nos próximos dias.