Ethan Ewing recebe ameaças de morte após ter discutido com Medina: "Saquarema será seu funeral"

Após a derrota de Gabriel Medina para o australiano Ethan Ewing, alguns torcedores brasileiros se revoltaram contra o resultado do Surf Ranch Pro da Liga Mundial de Surfe (WSL). Ewing publicou em suas redes sociais trechos de ameaças de morte que vem recebendo.

"Aqui no Brasil, vamos te matar. Nós vamos te matar. Saquarema será o seu funeral", diz a ameaça, postada no Instagram do surfista. Ao compartilhar a mensagem, Ewing elogiou ironicamente: "Como são bons os fãs do surf".

Na última segunda-feira (29), Medina, Ítalo e Filipe Toledo foram ao instagram postar cartas de desabafo sobre o ocorrido. A World Surf League divulgou uma nota de posicionamento dizendo estar comprometida em "continuar trabalhando para o crescimento do esporte no Brasil".

Bicampeão em 2018 e 2019, vice em 2021, Medina dividia com Filipe Toledo o favoritismo. Medina, porém, não fez um campeonato brilhante neste ano. Mas arriscou mais do que Ethan Ewing na bateria das quartas de final em que foi derrotado, e não foi recompensado pelas notas. O resultado da bateria foi no mínimo controverso e Medina sofreu uma derrota dura para suas pretensões na briga por uma vaga no WSL Finals.