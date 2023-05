Botafogo anuncia venda de 30 mil ingressos para a partida contra o Athletico, nesta quarta

Botafogo e Athletico se enfrentam, nesta quarta, no Engenhão, pelas oitavas de final. - Foto: Divulgação

O Botafogo, anunciou, na tarde desta terça-feira (30), a venda de 30 mil ingressos para a partida contra o Athletico, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os dois times se enfrentam, nesta quarta-feira (31), no Estádio Nilton Santos, Engenhão, no Rio de Janeiro.

O Glorioso precisa vencer o Furacão por um gol de diferença para ir para os pênaltis ou de dois gols para garantir as quartas de final da Copa do Brasil.

Ainda há entradas disponíveis para o setor Oeste Inferior e a Tribuna de Honra.