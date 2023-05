Douglas Costa tem prisão decretada por não pagar pensão alimentícia

Caso o jogador seja localizado no Brasil, poderá ser preso - Foto: Lucas Uebel / Grêmio

O jogador Douglas Costa, de 32 anos, teve sua prisão decretada pela Justiça do Rio Grande do Sul pelo atraso no pagamento de pensão alimentícia. O atleta, ex-Grêmio, atualmente mora nos Estados Unidos e defende o Los Angeles Galaxy.

A informação, que foi divulgada inicialmente pelo site GaúchaZH, também afirma que como o jogador reside nos Estados Unidos, o mandado de prisão não deve ser expedido neste momento.

Porém, caso Douglas Costa seja localizado no Brasil, poderá ser preso.