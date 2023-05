STJD bane do futebol atleta envolvido em esquema de manipulação

De acordo com as investigações, Romário atuou como um intermediário no esquema - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

De acordo com as investigações, Romário atuou como um intermediário no esquema - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nesta segunda-feira (29), segundo informações do portal Uol, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) baniu o ex-jogador do Vila Nova, Romário, por participação em esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Ele ainda terá que pagar uma multa no valor de R$ 25 mil. Como o julgamento foi em primeira instância, cabe recurso.

Outro ex-jogador do Vila Nova, Gabriel Domingos, também foi julgado nesta segunda (29). Ele, por sua vez, foi suspenso por 720 dias e precisará pagar uma multa de R$ 15 mil. O julgamento também cabe recurso.

De acordo com as investigações, Romário atuou como um intermediário no esquema. Ele teria ajudado a aliciar jogadores que estivessem dispostos a cometer um pênalti na partida contra o Sport, válida pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2022.

No caso de Gabriel Domingos, o jogador chegou a avisar aos apostadores que cometeria a infração. No entanto, ele não entrou em campo nessa partida. Porém, Domingos já havia recebido um adiantamento de R$ 10 mil, cujo valor deveria ter sido dividido com Romário.

A primeira fase da Operação Penalidade Máxima terminou com 14 denunciados. Oito deles eram jogadores de futebol. Além de Romário e Gabriel Domingos, também foram denunciados Joseph, Matheusinho, Allan Godói, André Queixo, Ygor Catatau e Paulo Sérgio.

Já a Operação Penalidade Máxima II terminou com 16 denunciados. Sete deles eram jogadores: Eduardo Bauermann; Victor Ramos; Igor Cariús; Gabriel Tota; Fernando Neto; Matheus Gomes e Paulo Miranda.