Presidente da CBF cita Diniz e Dorival como possíveis opções a Carlo Ancelotti

A CBF já deixou clara a preferência por Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. Porém, em participação em programa da Band, o presidente Ednaldo Rodrigues citou a possibilidade de Fernando Diniz e Dorival Júnior assumirem o comando da seleção brasileira.

"São nomes importantíssimos. Temos visto o trabalho deles e de outros treinadores, que às vezes não citamos, mas são competentes. As pessoas dizem que o Abel está fora porque briga com a imprensa e com o árbitro, mas não é. Eu entendo que ele tem uma competência pelo trabalho dele, e os números mostram isso. O Diniz da mesma forma, o Dorival também. A CBF tem o interesse de chegar para vencer uma Copa do Mundo e não apenas participar", declarou.

Carlo Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024. Apesar disso, a CBF segue buscando sua contratação e Ednaldo voltou a reforçar a confiança no acerto.

"O Brasil tem vários treinadores competentes, que temos um apreço muito grande, mas temos um plano A, e é exatamente o Ancelotti. Temos um feeling de que isso vai dar certo. Eu acho que ele tem um encantamento pela seleção brasileira. Ele conhece a maioria dos atletas que jogaram e jogam na seleção. Ele admira muito o futebol brasileiro", afirmou.