Flamengo afasta e multa Marinho após discussão com membro da comissão técnica

O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (29), que o jogador Marinho foi multado, retirado da relação do próximo jogo e treinará em período alternativo por tempo indeterminado. A nota oficial surgiu como uma explicação, devido a ausência do atacante nas últimas partidas.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Marinho foi multado, retirado da relação do último jogo e treinará em período alternativo por tempo indeterminado”, escreveu o clube no Twitter.

Além de estar fora do Fla-Flu, na quinta-feira (1), pela Copa do Brasil, no Maracanã, às 20h (de Brasília) Marinho também ficará treinando em horários diferentes dos outros atletas.

O jogador teria se desentendido com um membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli. Antes da viagem ao Chile para o jogo com o Ñublense, o atacante se queixou de dores para não ser relacionado.

O Flamengo, por sua vez, realizou exames médicos, que não apontaram qualquer problema que justificasse a dor, e o técnico Jorge Sampaoli não teve tolerância para uma nova chance.

Marinho tem contrato com o clube Rubro-Negro até o final deste ano, mas não deve seguir no clube na reabertura da janela de transferências para o futebol brasileiro. A diretoria tenta uma forma de acertar a saída do jogador, de preferência sem arcar com a multa rescisória.

A ideia do Flamengo é conseguir emprestar Marinho, com o clube interessado arcando com os vencimentos do atacante até o fim do vínculo.

O atleta e seus agentes já buscam um clube fora do Brasil. O mundo árabe é o destino provável.