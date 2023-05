‘Superação no Handebol’ participa de torneio em São Gonçalo

Um novo capítulo na história do handebol de São Gonçalo começou a ser escrito. Os times feminino e masculino do projeto Superação no Handebol participaram do Torneio Início, na categoria cadete, na quadra do Colégio Odete São Paio, no último domingo (28).

A competição, que reuniu 10 times de diversos municípios do Rio, foi uma apresentação das equipes para o Campeonato Estadual que começa na próxima semana.

O projeto “Superação no Handebol”, desenvolvido pela Secretaria de Esporte e Lazer de São Gonçalo em parceria com o Ministério do Esporte, através da Secretaria de Esporte de Alto Rendimento, surgiu com o objetivo de formar um time feminino e um masculino de handebol para resgatar o protagonismo dos gonçalenses nas quadras. São Gonçalo foi, por muitos anos, um dos maiores celeiros do handebol no país, com diversos atletas da cidade nas principais competições esportivas.

“Nosso projeto tem apenas três meses de execução com treinamentos. Na nossa avaliação o time masculino já terá resultados de curto a médio prazo, e o feminino de médio a longo prazo. Falo desse projeto com muita emoção porque tudo que tenho na minha vida veio do handebol. Fui técnico das maiores estrelas do esporte no feminino que saíram de São Gonçalo, como a Zeze e a Daly, então poder reviver esses momentos me enche de emoção e alegria. São Gonçalo é uma potência e por muitos anos foi o centro do handebol brasileiro, poder ver essa história recomeçando é bom demais”, disse, com lágrimas nos olhos, o subsecretário de Esporte e Lazer e chefe de delegação do projeto, Alex Santos.

O time masculino do Superação no Handebol já viaja nesta segunda-feira (29) para Arujá, em São Paulo, para disputar a Taça Sudeste, que servirá como fase classificatória para as finais do Campeonato Brasileiro do Handebol - Cadete. A equipe de São Gonçalo vai jogar contra o time Goianá-MG, na terça-feira (30), contra Vargínia-MG, na quarta (31), e contra E.C. Pinheiros-SP, na quinta (1º).

“Estamos muito esperançosos. Sabemos que será um primeiro ano de experiências e estamos almejando os melhores resultados possíveis. O projeto é uma ótima oportunidade para aqueles que sonham em se tornar atletas profissionais, e toda equipe está bem empenhada para auxiliar nessa trajetória”, afirmou a multicampeã do handebol e coordenadora do projeto, Zezé Sales.