Corinthians faz 2 a 0 no Fluminense e deixa Z4 do Brasileirão

Após oito jogos sem vencer, o Corinthians ganhou de 2 a 0 do Fluminense, em São Paulo, com dois gols do camisa 10 Roger Guedes. Com o triunfo deste domingo (28), o primeiro sob comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Timão deixa a zona de rebaixamento e sobe para a 14ª posição na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, com oito pontos. Já o Tricolor carioca, com 13, caiu para oitavo lugar.

O Tricolor carioca dominou a partida no primeiro tempo. Trocou passes com tranquilidade e teve chances reais de abrir o placar, mas parou diante do goleiro Cássio, em tarde inspirada. Aos 20 minutos, Ganso cobrou escanteio para Nino, dentro da área, que desviou de cabeça direto nas mãos de Cássio. Quatro minutos depois, Lima invadiu a aréa e cruzou na medida para Samuel desferir uma bomba, mas o goleiro do Timão socou a bola para fora. Aos 33, nova defesa incrível de Cássio, após chute colocadodse André, o goleiro espalmou a bola.

No segundo tempo o Timão entrou em campo determinado a mudar a história do jogo. Aos cinco minutos, Maycon chutou certeiro no ângulo direito do goleiro Fábio, que evitou o gol espalmando para fora. De tanto pressionar, o Timão abriu o placar aos 13 minutos, após arrancada do lateral esquerdo Matheus Bidu até cruzar para Yuri Alberto dentro da grande área.

O centroavante ajeitou para Roger Guedes desviar de cabeça e colocar o Corinthians na frente do marcador. O gol foi confirmado após revisão do VAR. que confirmou. O time paulista teve a chance de ampliar aos 23 minutos, com Bidu, que chutou certeiro de fora da área, mas o goleiro Fábio defendeu.

Nos minutos finais, o Tricolor lutou para empatar. John Kennedy se livrou da marcação de Bidu e chutou firme, mas Cássio estava atento e defendeu. Quatro minutos depois, Kennedy ficou cara a cara com Cássio, mas tentou chutar de canhota e desperdiçou. Em meio à pressão tricolor, Roger Guedes sacramentou a vitória corintiana já nos acréscimos. O camisa 10 aproveitou o cruzamento de primeira de Renato Augusto e desviou de cabeça para dentro do gol.