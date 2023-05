Presidente da CBF diz que houve racismo em convocação da seleção brasileira

Neste domingo (28), durante a convocação da seleção brasileira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, disse que houve um episódio de racismo no local.

O dirigente, porém, não deu maiores detalhes sobre o ocorrido.

"Eu comecei a sofrer racismo desde oito anos de idade. A gente sofre em qualquer momento. Aqui dentro teve. Aqui dentro, hoje, teve racismo. Junto com o jurídico da CBF vamos procurar ver o que é possível para que a gente possa colocar de forma pública no site oficial da entidade aqueles racistas, para eles não ficarem, entendeu, no meio de pessoas de bem, que estão pregando o combate ao racismo. E eles praticando", disse Ednaldo Rodrigues.

O técnico interino, Ramon Menezes, convocou 23 jogadores para os amistosos contra Guiné, dia 17 de junho, em Barcelona, na Espanha, e no dia 20, diante de Senegal, em Lisboa, capital de Portugal.