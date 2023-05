Anunciada lista de convocados da seleção brasileira 2023

A lista de convocados da seleção brasileira de futebol foi anunciada neste domingo (28) pelo técnico Ramon Menezes.

Os atletas são convocados para os amistosos da seleção brasileira na Data Fifa de junho.

O Brasil enfrenta Guiné no próximo sábado (17) em Barcelona, no estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol. A partida promete ações de combate ao racismo após os episódios envolvendo o atacante Vini Jr.

Confira a lista de convocados para amistosos:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Alex Telles (Sevilla), Ayrton Lucas (Flamengo);

Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Nino (Fluminense);

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras);

Atacantes: Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vini Jr (Real Madrid).