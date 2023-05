Vasco empata com Fluminense e conquista a Taça Guanabara sub-20

Neste sábado (27), o Vasco conquistou o titulo da Taça Guanabara sub-20 com uma rodada de antecedência. Com o empate diante do Fluminense por 2 a 2, o cruz-maltino manteve a invencibilidade e garantiu a melhor campanha.

O Vasco abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo com gol de Ray, enquanto o tricolor chegou a empatar com Thiago, aos 26, e virou na etapa final com a jovem promessa Kauã Elias, de 17 anos. Mesmo assim, o cruz-maltino não se abalou e conseguiu o empate com Julião, de pênalti.

Com o título da primeira fase garantido, o Vasco sonha com o título do Campeonato Carioca da categoria. Com a vaga garantida, o Cruz-Maltino aguarda o adversário das quartas de final, que será o oitavo colocado geral. O Fluminense, por sua vez, é o segundo colocado.