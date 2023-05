Em ação antirracista, Vasco e Fortaleza omitem jogadores negros da escalação

A tradicional divulgação das escalações para os jogos de futebol teve uma iniciativa inusitada neste sábado (27). Fortaleza e Vasco divulgaram a lista omitindo seus jogadores negros.

A ação, explicada minutos depois por ambos os clubes, foi um movimento conjunto em campanha contra o racismo.

"Foi fácil perceber a ausência dos negros na escalação. E em outras áreas, você também nota? Juntos derrotaremos o racismo", disseram os clubes em uma postagem após a divulgação das escalações completas.

A iniciativa se junta à da CBF, que fará ações ao longo desta rodada, com jogadores se sentando no gramado durante os 30 segundos iniciais de cada jogo, além de trazer camisas e vídeos especiais com atletas.

O movimento é impulsionado pelos ataques racistas praticados contra o atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, no último domingo, no estádio Mestalla.

Confira o posicionamento completo de Fortaleza e Vasco:

"No mercado de trabalho, nas salas de universidades, nos cargos de gerência, na política. Em um país de maioria negra, não é comum vermos pessoas pretas nessas áreas, e isso é reflexo de um racismo que vai muito além do insulto e da injúria. É para derrotá-lo que levantamos essa bandeira. Por RESPEITO, IGUALDADE e INCLUSÃO.

Para que os negros ocupem todos os espaços, não apenas em um campo de futebol, mas em toda sociedade.

✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊🏻

Todos os atletas foram consultados para a execução desta ação."