Botafogo vence no Peru e tambem é lider na 'Sula'

O Botafogo venceu o César Vallejo por 3 a 2, nesta quinta-feira (25/05), em Trujillo, no Peru, pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana. Os gols alvinegros foram marcados por Victor Sá, Adryelson e Sauer, ainda na primeira etapa.

Com o resultado, o Glorioso assumiu a liderança da chave, com 8 pontos, repetindo a boa performance no Brasileirão, onde também está 'na ponta' com 18 pontos conquistados. O time alvinegro volta a campo no próximo domingo, contra o América-MG, no Nilton Santos, pela Série A do campeonato nacional.

FICHA DO JOGO:

Data/horário: 25/05/23 (Quinta-feira), às 21h

Local: Estádio Mansiche

Árbitro: Facundo Tello

Assistentes: Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade

Quarto árbitro: Fernando Rapallini

Amarelos: Victor Sá e Marçal (BOTAFOGO) e Mena (César Vallejo)

Gols: Victor Sá - 21'/1T, Adryelson - 31'/'T, Sauer - 37'/1T (BOTAFOGO) e Mena - 19'/2T, Noronha - 32'/2T (César Vallejo)



BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson (Sampaio), Cuesta (Luis Segovia) e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Raí) e Eduardo (JP); Sauer (Junior Santos), Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico Luís Castro.



César Vallejo: Grados; Quiñones, Ascues, Garcés e Santiago Torres (Fuentes); Ángel Rodríguez (Noronha), Quinteros, Ysique e Vélez (Olaya); Alejandro Ramírez e Mena. Técnico: Loco Abreu.