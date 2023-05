Com time reserva e altitude, Fluminense perde para o The Strongest

Jogando na altitude de 3.625m de La Paz, na Bolívia, o Fluminense acabou superado pelo The Strongest por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (25/05), em jogo válido pela quarta rodada da Conmebol Libertadores. Apesar do resultado, o Tricolor segue na liderança isolada do Grupo D da competição, com 9 pontos.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz seguirá de La Paz direto para São Paulo, onde no domingo (28/05) enfrenta o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Fluminense pela Conmebol Libertadores será no dia 7 de junho, quando enfrenta o River Plate-ARG no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

A partida começou equilibrada, com o Fluminense se soltando apesar de jogar fora de casa. No entanto, o adversário abriu o placar após cobrança de escanteio. A equipe não sentiu o gol sofrido e seguiu impondo seu jogo. A primeira boa chance surgiu aos 12 minutos, quando Lelê fez o pivô e Isaac soltou a bomba por cima da meta.

O Flu seguiu apertando e quase deixou tudo igual em duas oportunidades com John Kennedy, aos 15 e 17 minutos. O time manteve o ritmo e, novamente com o camisa 9, voltou a oferecer perigo ao adversário aos 27 minutos. Guga cruzou na medida e John Kennedy cabeceou para fora. PRIMEIRO TEMPOLogo aos 4 minutos, John Kennedy recebeu pelo lado esquerdo, invadiu a área e bateu de pé esquerdo, exigindo defesa do goleiro.

Aos 15, após boa troca de passes, Martinelli arriscou de fora da área, mas a bola subiu demais. O Tricolor seguiu dominando a posse e chegou novamente com perigo aos 27 minutos. John Kennedy se livrou de dois marcadores na entrada da área e finalizou com perigo por cima do travessão.