Brasil enfrenta a Nigéria neste final de semana pelo Mundial Sub-20

Após deixar a cidade de Mendoza na manhã desta quinta-feira (25), a Seleção Sub-20 do Brasil desembarcou no começo da tarde em Buenos Aires, onde realizou um treino antes do confronto com a Nigéria, agendado para sábado (27), às 15h, no estádio Ciudad de la Plata, em La Plata, válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da categoria.

No treino desta quinta (25), os jogadores foram divididos em dois grupos. Os goleiros fizeram um treino específico, enquanto o restante da equipe trabalhou na academia do hotel. O elenco Brasileiro volta na sexta para mais atividades antes do duelo no final de semana.

Até o momento, a Seleção Sub-20 está na segunda colocação na tabela do Grupo D com duas partidas e três pontos. Na estreia, perdeu por 3 a 2 para a Itália. Já no último jogo, goleou a República Dominicana por 6 a 0.

Marcos Leonardo, a grande joia do Santos, lidera a tabela de artilharia da Copa do Mundo Sub-20, com três gols. E Sávio, do PSV, que também está em ótima fase, já conta com duas assistências e um gol.

O técnico Ramon Menezes deve manter a mesma escalação do último jogo, com Mycael; Arhur, Jean, Robert Renan e Kaiki Bruno; Andrey Santos, Marlon Gomes, Guilherme Biro e Marquinhos; Sávio e Marcos Leonardo.