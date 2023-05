Condenado pela Justiça, Vasco terá que pagar R$ 5,3 a ex-jogador

A Justiça do Rio de Janeiro condenou , na noite desta quarta-feira (24), o Vasco da Gama a pagar indenização no valor de R$ 5,3 milhões ao ex-jogador Marcelo Mattos. Ele atuou pelo Cruz-Maltino entre 2016 e 2019.

O ex-atleta, de 39 anos, entrou na Justiça em 2021, alegando que erros médicos abreviaram sua carreira, durante tratamento de lesão no joelho. Além de cobrar salários atrasados, 13º salário, férias e o recolhimento do FGTS. No total, a dívida do clube chegava quase a R$ 8 milhões.

A juíza Adriana Maia, da 31ª Vara do Trabalho do RJ, na sentença , concedeu indenização pela estabilidade provisória, recolhimento para o FGTS, danos morais e danos estéticos e indenização por lucros cessantes.