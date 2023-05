Flamengo só empata e vê briga por liderança distante na Libertadores

O Flamengo empatou com o Ñublense em 1 a 1, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, em jogo realizado no Chile, na noite dessa quarta-feira (24). A partida do Rubro-Negro foi abaixo da média, enquanto os chilenos, cientes das limitações, foram eficientes. Gabigol abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Henríquez empatou na etapa complementar.

Com o resultado, o Flamengo se complicou na luta pela liderança do Grupo A. Com cinco pontos, a equipe de Sampaoli tem a classificação às oitavas encaminhada, mas precisa vencer Racing e Aucas, no Maracanã, além de torcer por um tropeço dos argentinos na rodada decisiva, se quiser sonhar com a vaga.

O Ñublense, por sua vez, se mantém vivo com quatro pontos e briga por mata-mata e Sul-Americana.