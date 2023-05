Vinícius Jr. recebe manifestações de apoio na partida entre Real Madrid e Rayo Vallecano

Vinícius, que não jogou devido dores no joelho, agradeceu todas as manifestações de solidariedade - Foto: Divulgação

Diversas manifestações de carinho e apoio ao jogador Vinícius Jr, vítima de racismo, foram realizadas tanto pelos jogadores quanto pela torcida , nesta quarta-feira (24), na partida entre o Real Madrid e Rayo Vallecano, no Santiago Bernabéu.

Todos os jogadores do Real Madrid entraram em campo com a camisa 20 de Vinícius Júnior. Na arquibancada, muitos torcedores exibiam cartazes com mensagens de apoio ao atacante. Aos 20 minutos do primeiro tempo, todo o estádio bateu palmas para o brasileiro. Vinícius, que não jogou devido dores no joelho, agradeceu todas as manifestações de solidariedade , retribuindo o carinho.

Após sua expulsão contra o Valencia ter sido anulada, o jogador poderá voltar a jogar nas duas últimas partidas da temporada. O time de Ancelotti encerra o Campeonato Espanhol no dia 4 de junho, no jogo contra o Ahtletic Bilbao.

