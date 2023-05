Cano, Ganso e Felipe Melo desfalcarão o Fluminense na Libertadores

O Fluminense enfrenta o The Strongest, nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), pela fase de grupos da Libertadores. Por opção do técnico Fernando Diniz, Cano, Ganso e Felipe Melo não foram relacionado e sequer viajaram pala a Bolívia. A intenção do treinador é poupar os atletas do desgaste da viagem para o jogo de domingo, contra o Corinthians, pelo Brasileirão.

A delegação do tricolor irá direto de La Paz para São Paulo, após a partida na quinta-feira. Lá encontrarão com Cano, Ganso e Felipe Melo que ficaram no Rio de Janeiro, na sexta-feira. O Fluminense está na terceira posição do Brasileirão, com 13 pontos, cinco a menos que o líder do campeonato, Botafogo.

Pela Libertadores, o tricolor carioca lidera o grupo D, com 9 pontos e tem larga vantagem de seis pontos sobre o segundo colocado, seu adversário dessa quinta The Strongest. Se vencer o jogo, o Fluminense consegue a classificação antecipada para as oitavas de final.