Lucas Piton é pré-convocado para seleção italiana

Esta semana, o Vasco foi informado que o lateral-esquerdo Lucas Piton está na lista de pré-convocação da seleção italiana para a próxima data FIFA de junho. Porém, a presença do jogador na lista, não garante que ele será convocado para disputar os jogos pela Azurra.

O lateral de 22 anos pode defender a seleção da Itália por causa da sua dupla nacionalidade. O jogador também retirou seu passaporte italiano à dois anos.



Caso a convocação se concretize, a seleção italiana contará com Lucas Piton na semifinal de partida única da Liga das Nações, contra a Espanha, no dia 15 de junho. Dependendo do resultado do jogo, também estará na final ou na disputa do terceiro lugar no dia 18.

Contratado pelo Vasco no inicio do ano, Lucas Piton começou bem a temporada pelo Cruzmaltino. O lateral é o líder de assistências do time com 5. O jogador também soma apenas um gol.

O Brasileirão terá uma pausa nas datas FIFA de junho. Por isso, se for convocado, Lucas Piton não irá desfalcar o Vasco.