Allan, do Atlético-MG, tem interesse em jogar pelo Flamengo

Allan é um dos destaques do Atlético, porém, está lesionada desde março - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Apesar de ainda não haver uma proposta oficial do Flamengo para Allan, do Atlético Mineiro, o jogador já demonstrou seu interesse em ir para o Rubro-Negro. Inicialmente, a equipe carioca só consultou os representantes do volante sobre a possibilidade de uma transferência.

A vontade do jogador não é por insatisfação no seu clube atual, mas sim, por novos desafios. Por isso o desejo de voltar ao eixo Rio-São Paulo. Outro grande clube na mira do atleta é o Palmeiras.



Outro motivo que fortalece o desejo de Allan jogar pelo Flamengo é a oportunidade de treinar com o técnico Jorge Sampaoli. Ambos já trabalharam juntos no Atlético-MG e criaram um ótimo relacionamento.



Caso venha para o Flamengo, será o segundo time que o jogador irá defender em terras cariocas. Allan jogou no Fluminense em 2019, por empréstimo.

Apesar de querer manter o volante no clube, o Atlético-MG está aberto a escutar a proposta, devido a necessidade de vender jogadores, porém exige valores altos para começar a negociação.

Titular do Atlético-MG, Allan não joga desde 15 de março, quando sofreu uma fratura por estresse na coluna, na partida contra o Millonarios. No total, o volante disputou apenas 8 partidas no ano.