Aberto de Outono, em Icaraí, terá disputa de beach tennis e campanha do agasalho

Começa neste final de semana, nos dias 27 e 28 de maio, o Aberto de Outono com a disputa do beach tennis, na Praia de Icaraí, na Zona Sul da cidade. O evento também promove a Campanha do agasalho para ajudar a população carente de Niterói.

As roupas, agasalhos e cobertores arrecadados serão doados para o Lar de Caridade Dom Orione, que presta assistência aos moradores de rua.

As inscrições para o torneio terminam na próxima quinta-feira ( 25). Os atletas interessados podem se inscrever pelo site do Letzplay no link https://letzplay.me/BTRalffabreu/tourneys/10206, nas categorias Dupla Masculina, Dupla Feminina B,C,D, Fun ( para quem nunca disputou torneio ), 50+ e 60+.

O evento conta com praça de alimentação e shows. No sábado, quem se apresenta é o cantor niteroiense Gê Amora " Dizcoé", a partir das 17h. No repertório, ele canta Pop, Rock e MPB. No domingo, o show será da Banda Radial 80 com clássicos do rock nacional e internacional, no mesmo horário.