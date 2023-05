Morre Xandy Negrão, ícone do automobilismo brasileiro, aos 70 anos

O ícone do automobilismo brasileiro foi vítima de um câncer - Foto: Reprodução

Morreu nesta quarta-feira (24), aos 70 anos, o ex-piloto e empresário Xandy Negrão. O ícone do automobilismo brasileiro foi vítima de um câncer.

Em nota, a Stock Car afirmou que Xandy era "um competidor duro, mas sem perder a alegria. Brincalhão, mas sempre profissional. Assim ele será lembrado por nós".

Ao longo de sua carreira, Negrão foi vice-campeão da Stock Car nos anos de 1995, 1996, 1997 e 1999. Ao todo, disputou 108 corridas na principal categoria de automobilismo do país, com 21 vitórias e 59 presenças no pódio.

Além do automobilismo, o ex-piloto também teve grande reconhecimento no mundo dos negócios. Ele foi o fundador da Medley, maior laboratório de medicamentos genéricos do Brasil, e tinha uma fazenda em Goiás, onde se dedicava à criação de gado.

Mesmo sem Xandy, a família Negrão seguirá marcando presença no automobilismo. O filho do empresário, Xandinho, é ex-piloto da Stock Car e disputa atualmente a Endurance Brasil. Já o irmão, Guto Negrão, foi vice-campeão da Stock de 2003, e o sobrinho, André Negrão, participante do WEC.