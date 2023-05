Rosto de Vini Jr é arrancado de pôster na frente do Santiago Bernabéu

Na madrugada desta quarta-feira (24), Vini Jr foi alvo de um novo ataque na Espanha. A imagem do jogador brasileiro foi arrancada de um pôster em frente ao Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, clube onde joga. No pôster, o camisa 20 está ao lado de Karim Benzema, que foi preservado do vandalismo.

O Real Madrid investigará o caso para descobrir os responsáveis pelo vandalismo. O ataque ocorreu logo na semana em que o brasileiro foi alvo de racismo, no último domingo (21), em Valencia.

Na partida contra o Valencia, Vini Jr identificou um racista na arquibancada e o jogo foi paralisado. O duelo foi retomado minutos depois, mas a torcida local subiu o tom nos ataques.

Além de vítima de racismo, Vini Jr ainda foi expulso após reagir a um mata-leão de Hugo Duro, do time adversário. O tapa do brasileiro foi revisado no VAR, que omitiu a agressão do jogador do Valencia. Por isso, o Comitê de Competição da Federação Espanhola de Futebol revogou a expulsão.

A polícia local soltou os três acusados de racismo contra Vini Jr, na tarde de terça-feira (23), após prestarem depoimentos. Os jovens com idades entre 18 e 21 anos foram liberados horas depois de esclarecerem os atos, mas vão responder por "atentado aos direitos fundamentais e liberdades públicas".

Os três foram informados que terão que comparecer ao tribunal quando solicitados. O Real Madrid entrou com uma denúncia junto à Procuradoria Geral do Estado, alegando crime de ódio e discriminação contra Vini Jr, e uma investigação foi aberta para punir criminalmente os responsáveis. O Valencia irá banir para sempre os torcedores do estádio.