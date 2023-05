São Gonçalo inscreve para Copa de Futsal Sub-13

Para maiores informações, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer - Foto: Divulgação

Para maiores informações, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer - Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para a Copa de Futsal Sub-13, que será realizada no dia 3 de junho, a partir das 8h, na Venda da Cruz. Os interessados têm até a próxima segunda-feira (29) para realizar as inscrições.

O torneio, promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, será no Ginásio Henrique Lage, antigo 3º B.I, na Venda da Cruz. A competição é realizada a cada três meses em quatro categorias: sub 9, 11, 13 e 15 anos.

As equipes interessadas em participar podem realizar a inscrição na sede da secretaria, que fica no Embaixadores Social Clube, no bairro Camarão.

Para maiores informações, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer pelo número (21) 3583-0537.