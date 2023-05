Clube de São Gonçalo conquista o bicampeonato na Champions League de Rio Bonito

Disputada no último domingo (20), a Champions League Rio Bonito Veteranos 2023 teve um campeão gonçalense. O Alvorada FC, clube fundado em 1982 pelo saudoso Antônio Pedro de Souza, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, foi bicampeão invicto.

Disputada no último domingo (20), a Champions League Rio Bonito Veteranos 2023 teve um campeão gonçalense | Foto: Divulgação

No domingo (20), o 'Alvorada' disputou mais uma vez a final da Champions de Rio Bonito e se sagrou campeão depois de vencer a equipe 'Estopora e arregaça', com um placar de 3 a 1.



O presidente do clube, Heberth Marins Mendonça, mais conhecido como 'Real', que foi jogador do time há vinte e oito anos atrás e que há aproximadamente dez anos assumiu o comando, contou um pouco da trajetória do time.

"Jogamos duas 'Copa da Paz' e um 'Gonçalense amador', e aí, há uns 4 ou 5 anos, criei um grupo de veteranos, onde joguei 5 campeonatos, chegando em duas semi finais e em 2022 fui campeão invicto na Champions de Rio Bonito e semi finalista no campeonato de Tanguá", disse o presidente.