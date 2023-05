Botafogo faz sondagem por Marcos Rocha, do Palmeiras

O Botafogo segue em busca de novos reforços para o próximo semestre. Segundo informações do jornalista Thiago Fernandes, do site "GOAL", o Glorioso fez uma sondagem pelo lateral-direito Marcos Rocha, atualmente no Palmeiras.

Ainda de acordo com o repórter, o clube carioca foi com o intuito de buscar entender qual o planejamento do jogador para a próxima temporada. Diante disso, o Botafogo está disposto a levá-lo em 2024 oferecendo um contrato de dois anos.

Marcos Rocha, por sua vez, tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2023 e ainda não foi procurado pelos cartolas alviverdes para renovar o vínculo. No entanto, uma possível negociação com os paulistas só deve ter um desfecho no segundo semestre.