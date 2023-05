Taça das Comunidades em SG define equipes para as quartas de final

Foram definidos, no último domingo (21), as oito equipes que vão disputar as quartas de final da Taça das Comunidades de Futebol Society. A competição - realizada pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Esporte e Lazer e da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) - foi iniciada no mês de abril com 32 equipes participantes. A expectativa é de que a grande final aconteça no dia 18 de junho.

A competição foi idealizada com o objetivo de promover a harmonia entre as comunidades da cidade por meio de sua população, fomentando a cultura de paz, a valorização do cidadão, educação através do desporto, o espírito de equipe e a promoção da autoestima nos bairros gonçalenses, despertando no cidadão a consciência do seu papel comunitário.

Confira o resultado das oitavas de final:

Na Raça F.C 2 x 3 Domingo Show F.C

Sem Terra F.C 2 x 4 Mágico de Oz F.C

Ataliba F.C 0 x 7 Jorge Alves da Silva

BQ/3 Campo da Trindade 7 x 3 BQ F.C

Remo F.C 2 x 2 Movimento Jovem de São Gonçalo - nos pênaltis (2x0)

Galácticos Crias F.C 3 x 3 Megaliga F.C - nos pênaltis (0x2)

Comunidade de Maria Paula 2 x 1 Coió F.C

Catarina B13 6 x 4 Instituto Impacto F.C

Os jogos das quartas de final serão realizados no próximo domingo (28), a partir das 10h, na Arena Independente da Comunidade da Coruja, no Vila Lage. Confira abaixo a ordem das partidas:

10h - Domingo Show x Mágico de Oz F.C

11h - Jorge Alves x BQ3 Campo da Trindade

12h - Remo F.C x Megaliga F.C

13h - Comunidade Maria Paula x Catarina B13