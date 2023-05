Atleta do Projeto Maricá Cidade Olímpica é finalista da Copa do Mundo de Tiro com Arco

Com o resultado, o atleta maricaense já está classificado para a final do campeonato, no México - Foto: Divulgação

Com o resultado, o atleta maricaense já está classificado para a final do campeonato, no México - Foto: Divulgação

Atleta do projeto “Maricá Cidade Olímpica”, da Secretaria de Esporte e Lazer de Maricá, o arqueiro Marcus Vinícius D’Almeida conquistou no domingo (21/05) a medalha de ouro na modalidade arco recurvo, durante a 2ª etapa da Copa do Mundo de Tiro com Arco, que acontece em Xangai, na China. Com o resultado, o atleta maricaense já está classificado para a final do campeonato, no México, que vai reunir os oito melhores competidores do mundo na modalidade.

Atual líder do ranking mundial, o brasileiro de 25 anos superou na final o sul-coreano Oh Jin-Hyek, campeão olímpico de Londres 2012. Único a quebrar o domínio da Coreia do Sul nas finais do domingo, o atual vice-campeão mundial assegurou com o título na China uma vaga na etapa final da Copa do Mundo.

“Foi uma partida difícil. Uma espécie de altos e baixos. Comecei bem com 30 pontos, mas depois não consegui segurar. Estou feliz por finalmente vencer e ganhar o ouro foi incrível”, disse D’Almeida.

No primeiro set, Marcus venceu por 30 a 29 e abriu 2 a 0 no placar contra o adversário. Com quatro pontos de vantagem, Marcus Vinícius viu o sul-coreano reagir e empatar vencendo o terceiro e o quarto set (28 a 27 e 28 a 26, respectivamente). No quinto e último set, o brasileiro venceu por 28 a 26 e conquistou o título com a vitória por 6 a 4 na decisão.

“Com certeza é uma alegria vê-lo alcançando seus objetivos. Isso tudo é fruto de muita determinação, dedicação e amor pelo Tiro com Arco. Enquanto mãe, só posso dizer que é uma felicidade plena e admiro muito a sua trajetória”, disse a mãe do atleta, Denise Torres Carvalho, de 59 anos.

Atual vice-campeão mundial, Marcus D’Almeida foi o segundo colocado no ranqueamento de Xangai, atrás apenas do americano Brady Ellison, medalhista olímpico. Passou na estreia pelo iraniano Reza Shabani (7 a 3), depois dominou o mexicano Caleb Urbani (6 a 0), venceu o japonês Fumiya Saito (6 a 2), eliminou nas quartas de final o francês Baptiste Addis (6 a 0) e superou na semifinal o chinês Li Zhongyuan. A Copa do Mundo de Tiro com Arco acontece em quatro etapas: a 1ª foi disputada na Turquia, no mês de abril; a 2ª aconteceu na China, a 3ª será na Colômbia e a última acontecerá no México.

Maricá Cidade Olímpica

O projeto “Maricá Cidade Olímpica” é desenvolvido pela Secretaria de Esporte e Lazer de Maricá com o objetivo de descobrir, formar e desenvolver jovens, a partir de 14 anos, que querem ser atletas de esportes olímpicos no município. As inscrições contemplam dez modalidades olímpicas (vôlei de praia e de quadra, basquete 3×3, handebol, remo e o tiro com arco) e paralímpicas (tiro com arco, remo, bocha e vôlei sentado). Com o projeto, os atletas são selecionados, treinados e recebem todo o suporte para alcançarem grandes vitórias.